Поруч із ним сільськогосподарська техніка від Lamborghini та Porsche вже не така чудова.

New Holland – відома компанія у світі сільського господарства, з більш ніж столітньою історією. Від невеликого сільськогосподарського обладнання до великих промислових машин, обладнання New Holland можна знайти на фермах по всьому світу, але ви не знайдете такої машини, як цей цікавий концептуальний трактор. Він називається Straddle і призначений для роботи на виноградниках.

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Трактори з логотипами виробників спорткарів сьогодні є предметом колекціонування. Мова про таку техніку, як Lamborghini Lamborghinetta чи 1R або Porsche-Diesel. Але компанія New Holland може випустити цілком сучасний трактор з дизайном Pininfarina – тієї самої компанії, що протягом багатьох років розробляла суперкари для різних автовиробників, а з 2018 року стала самостійним автовиробником. Втім, поки що трактор New Holland Straddle є лиш концептом.

Як і годиться сучасному транспортному засобу, концепт передбачає електричну силову установку. Жодних характеристик поки не оголошено, як немає відомостей про перспективи конвеєрної реалізації концепту. Що стосується дизайну, то New Holland Straddle має високу кабіну з великою площею скління для зручності роботи, кузов, що нагадує “тіло” суперкара та різнорозмірні колеса, що нагадують про космічну техніку.

Фото: Концептуальний трактор New Holland Straddle, розроблений Pininfarina