Lamborghini Lamborghinetta 1960 року випуску та Lamborghini 1R 1967 року були відновлені на заводі італійського виробника в Сант-Агата-Болоньєзе.

Обидва трактори Lamborghini знаходяться в Італії, в Сант-Агата-Болоньєзе, звідки їх потрібно буде забрати новому власнику. Сільгосптехніка від виробника суперкарів виставлена на продаж аукціоном Open Roads.

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Онлайн-аукціон RM Sothebys Open Roads починає приймати ставки з 19 лютого, а останню ставку можна зробити 26 лютого. На торги, крім суперкарів та автокласики, буде виставлено колекцію швейцарських Porsche, колекцію тюнінгованих Land Rover Defender, кілька наборів фірмових інструментів Ferrari, кілька гоночних болідів серії Формула 3, а також пару гарних тракторців Lamborghini.

Фото: Lamborghini 1R 1967 року / RM Sothebys

Трактор Lamborghini 1R 1967 року випуску є досить рідкісним екземпляром, оскільки це один із 258 примірників цієї моделі. У 2020 році він був частково відновлений за допомогою спеціалістів Lamborghini Trattori. Трактор оснащений 1462-кубовим двоциліндровим мотором потужністю 26 кінських сил. Під час реставрації, була замінена випускна система. Також трактор отримав набір нових шин, дротів, гумових шлангів та ущільнювачів. Решітку радіатора прикрасила свіжа емблема Gallardo, а кузво був пофарбований у фірмові кольори – блакитний Light Blue (код 5001) та помаранчевий Blood Orange (код 2009).

Фото: Lamborghini Lamborghinetta 1960 року / RM Sothebys

Таку ж кольорову схему отримав і кузов відреставрованого Lamborghini Lamborghinetta 1960 року випуску. Ця модель вважається чи не найгарнішим трактором італійської марки. На жаль, опис лоту повідомляє лише серійний номер двигуна – DL20-1938/A, не надаючи додаткової інформації. Відомо, що такі трактори оснащувались 21-сильним дизельним мотором з прямим впорскуванням, повітряним охолодженням та 4-швидкісною коробкою передач. Було випущено менше тисячі таких тракторів.

Обидва трактори торгуватимуть без резерву, орієнтовна вартість не вказується, але у 2017 році Lamborghinetta ‘60 року пішла з молотка у США за 13 750 доларів, а у 2018 році Lamborghinetta ‘59 року була продана за 29 800 євро (36 505 доларів).