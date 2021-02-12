Lamborghini Lamborghinetta 1960 года выпуска и Lamborghini 1R 1967 года были восстановлены на заводе итальянского производителя в Сант-Агата-Болоньезе.

Оба трактора Lamborghini находятся в Италии, в Сант-Агата-Болоньезе, откуда их нужно будет забрать новому владельцу. Сельхозтехника от производителя суперкаров выставлена на продажу аукционом Open Roads.

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Онлайн-аукцион RM Sothebys Open Roads начинает принимать ставки с 19 февраля, а последнюю ставку можно сделать 26 февраля. На торги, помимо суперкаров и автоклассики, будет выставлено коллекцию швейцарских Porsche, коллекцию тюнингованных Land Rover Defender, несколько наборов фирменных инструментов Ferrari, несколько гоночных болидов серии Формула 3, а также пару хороших тракторов Lamborghini.

Фото: Lamborghini 1R 1967 года / RM Sothebys

Трактор Lamborghini 1R 1967 года выпуска является довольно редким экземпляром, поскольку это один из 258 экземпляров этой модели. В 2020 году он был частично восстановлен с помощью специалистов Lamborghini Trattori. Трактор оснащен 1462-кубовым двухцилиндровым мотором мощностью 26 лошадиных сил. Во время реставрации была заменена выпускная система. Также трактор получил набор новых шин, проводов, резиновых шлангов и уплотнителей. Решетку радиатора украсила свежая эмблема Gallardo, а кузов был окрашен в фирменные цвета – голубой Light Blue (код 5001) и оранжевый Blood Orange (код 2009).

Фото: Lamborghini Lamborghinetta 1960 года / RM Sothebys

Такую же цветовую схему получил и кузов отреставрированного Lamborghini Lamborghinetta 1960 года выпуска. Эта модель считается едва ли не самым красивым трактором итальянской марки. К сожалению, описание лота сообщает только серийный номер двигателя – DL20-1938/A, не предоставляя дополнительной информации. Известно, что такие тракторы оснащались 21-сильным дизельным мотором с прямым впрыском, воздушным охлаждением и 4-скоростной коробкой передач. Было выпущено менее тысячи таких тракторов.

Оба трактора будут торговать без резерва, ориентировочная стоимость не указывается, но в 2017 году Lamborghinetta ‘60 года ушла с молотка в США за 13 750 долларов, а в 2018 году Lamborghinetta ‘59 года была продана за 29 800 евро (36 505 долларов).