Під час презентації трьох перших моделей новоявленого тайванського автовиробника на одному з електрокарів красувався логотип італійської студії дизайну. Тепер Pininfarina розкриває усі подробиці про цей проєкт.

На початку цього тижня компанія Foxconn, виробник Apple iPhone, представила три електромобілі: компактний кросовер Model C, автобус Model T і седан Model E. Під час презентації автомобілі показали не надто детально, тому відео від офіційного YouTube-каналу Pininfarina виправляє цей недолік, дозволяючи детально оглянути новинку та навіть зазирнути всередину.

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Зовнішній дизайн вражає “розумними поверхнями” на передній і задній панелях та дверях. Вони дозволяють автомобілю взаємодіяти з навколишнім середовищем за допомогою піктограм світлових сигналів. Він розроблений як автомобіль класу люкс, з сильними, сміливими лініями та елегантним “світловим підписом”.

За словами головного дизайнера Pininfarina, Кевіна Райса, електричний седан Foxtron Model E має силову установку потужністю 750 кінських сил та здатен розганятись до 100 км/год за 2,8 секунди. Він пропонує запас ходу у 750 кілометрів.

Салон електрокара виглядає так само елегантно, як і зовнішність. Доступ всередину автомобіля відкривається через систему розпізнавання обличчя. Центральна частина салону — це екрани для панелі приладів, інформаційно-розважальної системи та камери заднього виду.

Foxtron Model E, разом з парою інших моделей нової марки, мають надійти у продаж десь у 2023 році.