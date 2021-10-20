Це той самий електромобіль, що вміє майнити криптовалюту під час стоянки.

Триколісне техно-диво з Канади оснащується сонячними панелями для збільшення запасу ходу, а коштуватиме від 20 до 150 тисяч доларів, залежно від силової установки та рівня оснащення. Daymak повідомив про готовність їздового прототипа, та радіти ще зарано, оскільки готові машини клієнти почнуть отримувати не раніше 2023 року.

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Ми вже не раз розповідали про амбіційний проєкт канадського бізнесмена Альдо Байоччі під назвою Daymak. Зазначимо лиш, що основою його бізнесу є продаж китайських електричних самокатів та велосипедів. Масштабний план Daymak передбачає створення цілої лінійки електричних транспортних засобів під спільною назвою Avvenire. Вона включатиме хай-тек велосипед Terra, триколісний лежачий велосипед Foras з закритим кузовом, трицикл Tectus, квадроцикл Aspero, триколісне електричне купе Spiritus, а також літальний апарат круглої форми під назвою Skyrider.

Що стосується триколісного електрокара Spiritus, то він є першим у списку на виробництво. Однією з найцікавіших особливостей цієї моделі є здатність майнити криптовалюту під час стоянки. Виробник навіть демонстрував цей процес на відео в режимі реального часу, але зараз перегляд недоступний.

Daymak Spiritus являє собою двомісний спорткар з відмінною аеродинамікою кузову – опір повітрю лише 0,13. Електромотор має потужність у 200 кінських сил, а батарея на 80 кіловат-годин забезпечує пробіг на одному заряді у 480 кілометрів. Прискорення до 60 миль на годину заявлено на рівні 1,8 секунди – швидше, ніж у майбутнього Tesla Roadster. Максимальна швидкість становить 210 кілометрів на годину.

За даними компанії, лінійка Avvenire принесла потенційний дохід у розмірі понад 1 мільярд доларів, при цьому 25 000 попередніх замовлень було отримано саме на Spiritus.

Базова версія Spiritus Deluxe коштуватиме менш як 20 000 доларів, тоді як топова версія Ultimate обійдеться у 149 000 доларів. За півтори сотні тисяч доларів покупці отримають систему напівавтоматичного управління, сім екранів в салоні, чотири камери кругового огляду, бездротову зарядку та ту саму технологію Nebula, завдяки якій він зможе видобувати Біткойни чи інші цифрові гроші.

Фото: Daymak Spiritus / Daymak