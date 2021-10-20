Это тот самый электромобиль, который умеет майнить криптовалюту во время стоянки.

Трехколесное техно-чудо из Канады оснащается солнечными панелями для увеличения запаса хода, а будет стоить от 20 до 150 тысяч долларов, в зависимости от силовой установки и уровня оснащения. Daymak сообщил о готовности ездового прототипа, но радоваться еще рано, так как готовые машины клиенты начнут получать не раньше 2023 года.

Смотрите также: Производитель iPhone презентовал три электромобиля: фото, видео

Мы уже не раз рассказывали об амбициозном проекте канадского бизнесмена Альдо Байоччи под названием Daymak. Отметим лишь, что основой его бизнеса является продажа китайских электрических самокатов и велосипедов. Масштабный план Daymak предусматривает создание целой линейки электрических транспортных средств под общим названием Avvenire. Она будет включать хай-тек велосипед Terra, трехколесный лежачий велосипед Foras с закрытым кузовом, трицикл Tectus, квадроцикл Aspero, трехколесное электрическое купе Spiritus, а также летательный аппарат круглой формы под названием Skyrider.

Что касается трехколесного электрокара Spiritus, то он является первым в списке на производство. Одной из самых интересных особенностей этой модели является способность майнить криптовалюту во время стоянки. Производитель даже демонстрировал этот процесс на видео в режиме реального времени, но сейчас просмотр недоступен.

Daymak Spiritus представляет собой двухместный спорткар с отличной аэродинамикой кузова – сопротивление воздуху лишь 0,13. Электромотор имеет мощность в 200 лошадиных сил, а батарея на 80 киловатт-часов обеспечивает пробег на одной зарядке в 480 километров. Ускорение до 60 миль в час заявлено на уровне 1,8 секунды – быстрее, чем у будущего Tesla Roadster. Максимальная скорость составляет 210 километров в час.

По данным компании, линейка Avvenire принесла потенциальный доход в размере более 1 миллиарда долларов, при этом 25 000 предзаказов было получено именно на Spiritus.

Базовая версия Spiritus Deluxe будет стоить менее 20 000 долларов, тогда как топовая версия Ultimate обойдется в 149 000 долларов. За полторы сотни тысяч долларов покупатели получат систему полуавтоматического управления, семь экранов в салоне, четыре камеры кругового обзора, беспроводную зарядку и ту же технологию Nebula, благодаря которой он сможет добывать биткоины или другие цифровые деньги.

Фото: Daymak Spiritus / Daymak