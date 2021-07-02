Канадский производитель легких электромобилей, который объявил, что трехколесный Spiritus будет добывать криптовалюту во время парковки или зарядки, предлагает первый взгляд на то, как это происходит.

В начале прошлого месяца Daymak заявил, что Spiritus, трехколесный автомобиль, который стремится стать самым быстрым в мире, также будет добывать криптовалюту в стационарном режиме. Это сообщение было принято довольно скептически, даже с некоторой издевкой, поэтому новоявленный автопроизводитель устроил демонстрацию майнинга в круглосуточном прямом эфире.

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Daymak Spiritus должен выйти на рынок в 2023 году. Трехколесный электрокар оснащен собственной технологии Nebula, которая позволяет автомобилю добывать криптовалюту, делать транзакции и использовать встроенный кошелек. “Криптовалюта – это будущее, а Spiritus – это все, чтобы охватить будущее”, – отмечают в компании. Кроме того, кто не хочет иметь машину, которая зарабатывает деньги, когда она не используется для передвижения?

С 29 июня по 29 июля Daymak демонстрирует, как прототип Spiritus майнит криптовалюту в онлайн-трансляции. На момент подготовки статьи, прототип заработал почти 33 доллара, что конечно, немного, но это деньги “из воздуха”. Конечно, их не хватит даже на то, чтобы окупить зарядку электрокара в течение нескольких дней, однако криптовалюта имеет свойство очень стремительно расти в цене (как и падать), поэтому в любой момент долларовый эквивалент Bitcoin, Ethereum или Doge может превратиться в 330 долларов или 33 000.

Фото: Daymak Spiritus / Daymak

“Daymak Spiritus станет первым автомобилем в истории, который постоянно зарабатывает деньги для своего владельца”, – смело заявляет Daymak, забывая о коммерческом транспорте.

Криптовалюта, добытая при парковке или зарядке, затем будет использована для мелких вещей, таких как плата за парковку или покупка кофе по дороге на работу.



Фото: модельный ряд Daymak Avvenire / Daymak

Трехколесный Spiritus – лишь один из многих электрических транспортных средств, компания Daymak имеет цель вывести на рынок. Линейка также включает электронный велосипед, мотоцикл и “летающую тарелку”. Все вместе они формируют модельный ряд Avvenire.