Компания Daymak открыла возможность предварительного заказа круглого шестивинтового коптера, по форме напоминающего летающую тарелку пришельцев, какой ее чаще всего изображают.

Канадская компания Daymak, которая выпускает электрический транспорт, представила новую линейку продуктов, включая велосипед, скутер, пару миниатюрных машин и ... летающую тарелку.

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Линейка Daymak Avvenire (что означает "будущее" на итальянском) включает шесть легких электрических транспортных средств (LEV), предназначенных для переосмысления и формирования будущего городской мобильности. Skyrider – один из шести и это летающий автомобиль. Сосредоточимся на нем, как наиболее интересном.

Skyrider пока существует в виде рендеров и макетов. Работающий образец разработчики обещают представить 2025 году, но уже открыли возможность предварительного заказа. Для летающего транспорта заявлена мощность в 250 лошадиных сил и запас хода в 100 километров.

Фото: Daymak SkyRider / Autoevolution

Skyrider будет работать от аккумулятора мощностью до 100 кВт-ч и теоретически способен передвигаться в воздухе со скоростью до 300 км/ч.