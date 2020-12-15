Компанія Daymak відкрила можливість попереднього замовлення круглого шестигвинтового коптера, що формами нагадує літаючу тарілку прибульців, якою її найчастіше зображують.

Канадська компанія Daymak, яка випускає електричний транспорт, представила нову лінійку продуктів, що включає велосипед, скутер, пару мініатюрних машин і… літаючу тарілку.

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Лінійка Daymak Avvenire (що означає "майбутнє" італійською) включає шість легких електричних транспортних засобів (LEV), призначених для переосмислення та формування майбутнього міської мобільності. Skyrider – один з шести і це літаючий автомобіль. Зосередимось на ньому, як найбільш цікавому.

Skyrider поки що існує у вигляді рендерів та макетів. Працюючий зразок розробники обіцяють представити 2025 році, але вже відкрили можливість попереднього замовлення. Для літаючого транспорту заявлено потужність у 250 кінських сил і запас ходу у 100 кілометрів.

Фото: Daymak SkyRider / Autoevolution

Skyrider живиться від акумулятора потужністю до 100 кВт-год і теоретично здатен пересуватись в повітрі зі швидкістю до 300 км/год.