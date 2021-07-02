Канадський виробник легких електромобілів, який оголосив, що триколісний Spiritus буде видобувати криптовалюту під час паркування або зарядки, пропонує перший погляд на те, як це відбувається.

На початку минулого місяця Daymak заявив, що Spiritus, триколісний автомобіль, який прагне стати найшвидшим у світі, також буде видобувати криптовалюту в стаціонарному режимі. Це повідомлення було прийняте досить скептично, навіть з певним глузуванням, тож новоявлений автовиробник влаштував демонстрацію майнінгу в цілодобовому прямому етері.

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Daymak Spiritus повинен вийти на ринок у 2023 році. Триколісний електрокар оснащений власною технологією Nebula, яка дозволяє автомобілю видобувати криптовалюту, робити транзакції та використовувати вбудований гаманець. “Криптовалюта – це майбутнє, а Spiritus – це все, щоб охопити майбутнє”, – зазначають в компанії. Крім того, хто не хоче мати машину, яка заробляє гроші, коли вона не використовується для пересування?

З 29 червня по 29 липня Daymak демонструє, як прототип Spiritus майнить криптовалюту в онлайн-трансляції. На момент підготовки статті, прототип заробив майже 33 долари, що звичайно, не багато, але це гроші “з повітря”. Звісно, їх не вистачить навіть на те, щоб окупити зарядку електрокара протягом кількох днів, однак криптовалюта має властивість дуже стрімко зростати в ціні (як і падати), тож будь-якої миті доларовий еквівалент Bitcoin, Ethereum або Doge може перетворитись на 330 доларів або й 33 000.

Фото: Daymak Spiritus / Daymak

“Daymak Spiritus стане першим автомобілем в історії, який постійно заробляє гроші для свого власника”, – сміливо заявляє Daymak, забуваючи про комерційний транспорт.

Криптовалюта, видобута при паркуванні або зарядці, потім буде використана для дрібних речей, таких як плата за паркування або купівля кави дорогою на роботу.



Фото: модельний ряд Daymak Avvenire / Daymak

Триколісний Spiritus – лише один із багатьох електричних транспортних засобів, які компанія Daymak має на меті вивести на ринок. Лінійка також включає електронний велосипед, мотоцикл та “летючу тарілку”. Усі разом вони формують модельний ряд Avvenire.