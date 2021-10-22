Во время презентации трех первых моделей новоявленного тайваньского автопроизводителя на одном из электрокаров красовался логотип итальянской студии дизайна. Теперь Pininfarina раскрывает все подробности об этом проекте.

В начале этой недели компания Foxconn, производитель Apple iPhone, представила три электромобиля: компактный кроссовер Model C, автобус Model T и седан Model E. Во время презентации автомобиля показали не слишком подробно, поэтому видео от официального YouTube-канала Pininfarina исправляет этот недостаток, позволяя детально осмотреть новинку и даже заглянуть внутрь.

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Внешний дизайн поражает "умными поверхностями" на передней и задней панелях и дверях. Они позволяют автомобилю взаимодействовать с окружающей средой с помощью пиктограмм световых сигналов. Он разработан как автомобиль класса люкс, с сильными, смелыми линиями и элегантным "световым подписью".

По словам главного дизайнера Pininfarina, Кевина Райса, электрический седан Foxtron Model E оснащен силовой установкой мощностью 750 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды. Он предлагает запас хода в 750 километров.

Салон электрокара выглядит так же элегантно, как и внешность. Доступ внутрь автомобиля открывается через систему распознавания лица. Центральная часть салона – это экраны для панели приборов, информационно-развлекательной системы и камеры заднего вида.

Foxtron Model E, вместе с парой других моделей новой марки, должны поступить в продажу где-то в 2023 году.