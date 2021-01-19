У Сваляві на продаж виставили незвичну для України сільськогосподарську техніку – Porsche для полів.

Рідкісний трактор Porsche 1961 року випуску, виставлений на продаж у Сваляві, власник оцінив у 8500 доларів або 240 тисяч гривень. Оголошення помітив портал ТопЖир.

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Трактор Porsche-Diesel має пробіг у 100 тисяч кілометрів, повідомляє продавець. Про те, коли і як цей трактор потрапив в Україну, нічого не сказано. А, судячи з вигляду, робочій техніці потрібна увага механіків та слюсарів.

Porsche випускала трактори у 1956-1963 роках. Випускали трактори на підприємствах Allgaier в Німеччині та Hofherr Schrantz в Австрії. Пропонувалось близько десятка моделей різних розмірів. Трактори оснащувались дизельними моторами з повітряним охолодженням, які мали потужність від 11 до 50 кінських сил. Трактори Porsche високо цінувалися за надійність та високу якість збірки навіть через багато років, після того, як німецька фірма припинила їх випуск. А зараз кращі екземпляри стали предметом колекціонування.

Фото: трактор Porsche-Diesel продають у Сваляві / ТопЖир