В Сваляве на продажу выставили необычную для Украины сельскохозяйственную технику – Porsche для полей.

Редкий трактор Porsche 1961 года выпуска, выставлен на продажу в Сваляве, владелец оценил в 8500 долларов или 240 тысяч гривен. Объявление заметил портал ТопЖир.

Также интересно: В Сумах замечен уникальный самодельный автомобиль

Трактор Porsche-Diesel имеет пробег в 100 тысяч километров, сообщает продавец. О том, когда и как этот трактор попал в Украину, ничего не сказано. Но, судя по виду, рабочей технике требуется внимание механиков и слесарей.

Porsche выпускала тракторы в 1956-1963 годах. Выпускали трактора на предприятиях Allgaier в Германии и Hofherr Schrantz в Австрии. Предлагалось около десятка моделей разных размеров. Тракторы оснащались дизельными моторами с воздушным охлаждением, которые имели мощность от 11 до 50 лошадиных сил. Тракторы Porsche высоко ценились за надежность и высокое качество сборки даже через много лет, после того, как немецкая фирма прекратила их выпуск. А сейчас лучшие экземпляры стали предметом коллекционирования.

Фото: трактор Porsche-Diesel продают в Сваляве / ТопЖир