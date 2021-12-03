Рядом с ним сельскохозяйственная техника от Lamborghini и Porsche уже не так замечательна.

New Holland – известная компания в мире сельского хозяйства, с более чем столетней историей. От небольшого сельскохозяйственного оборудования до крупных промышленных машин, оборудование New Holland можно найти на фермах по всему миру, но вы не найдете такой машины, как этот интересный концептуальный трактор. Он называется Straddle и предназначен для работы на виноградниках.

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Тракторы с логотипами производителей спортивных автомобилей сегодня являются предметом коллекционирования. Речь идет о такой технике, как Lamborghini Lamborghinetta или 1R, или Porsche-Diesel. Но компания New Holland может выпустить вполне современный трактор с дизайном Pininfarina – той же компании, которая на протяжении многих лет разрабатывала суперкары для разных автопроизводителей, а с 2018 года стала самостоятельным автопроизводителем. Впрочем, пока трактор New Holland Straddle является лишь концептом.

Как и полагается современному транспортному средству, концепт предусматривает электрическую силовую установку. Никаких характеристик пока не объявлено, как нет сведений о перспективах конвейерной реализации концепта. Что касается дизайна, то New Holland Straddle имеет высокую кабину с большой площадью остекления для удобства работы, кузов, напоминающий "тело" суперкара, и разноразмерные колеса, напоминающие космическую технику.

Фото: Концептуальный трактор New Holland Straddle, разработанный Pininfarina