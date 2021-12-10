Разработчики из компании Phractyl называют свое творение Monobat и относят его к классу транспортных средств NVTOL, которого раньше не было. VTOL – это воздушный транспорт с вертикальным взлетом и посадкой, а N в этой аббревиатуре означает Near, то есть "почти".

В видеоролике, названном "Африканский летучий автомобиль", Phractyl рассказывает о Monobat, как создании новой эры чистого транспорта, призванное создать симбиоз человеческих технологий, экологии планеты и даже общественного равенства. Все это иллюстрируется анимацией с фигурками Lego.

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Концепт Monobat действительно представляет невиданную странность: корпус вертолета, пара винтов на крыльях, как у самолета, гусеницы на складных стойках. Все вместе это образует что-то похожее на птицу. Крылья этой птицы имеют "революционную" конструкцию, которая, как заявляют разработчики, навсегда изменит частную авиацию и наше "представление о мире".

Судя по креплению крыльев к фюзеляжу, речь идет об их подвижности – они могут подниматься и опускаться или вращаться. Или и то, и другое. По крайней мере из того, что можно видеть, угол поворота крыльев изменяется примерно на 20–25 градусов.

Фото: Phractyl Monobat / New Atlas

Также можно заметить, что птичьи ноги помогают Monobat не только во время приземления (на любую устойчивую поверхность), но и при взлете. Они обеспечивают определенный импульс, так же как живые птицы словно подпрыгивают на взлете.

Эта начальная конструкция выглядит как одноместная. Заявлен запас хода в 150 км, максимальная полезная нагрузка в 150 кг и скорость движения до 180 км/ч. Phractyl говорит, что Monobat можно пилотировать или дистанционно управлять, перевозя пассажира или груз по необходимости. На данном этапе также предполагается более крупная версия для воздушного такси.

Phractyl привлекает инвесторов к своему проекту.