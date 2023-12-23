Новий Audi Q3 третього покоління помітили у камуфляжі під час випробувань на дорозі. Раніше шпигуни вже помічали цей кросовер, але зараз їм вдалось розгледіти більше деталей.

Нещодавно у Швеції помітили новий компактний кросовер від Audi. Раніше автомобіль також бачили в Німеччині, однак тоді шпигунам не вдалось зробити чітких фотографій з усіх боків.

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Очікується, що третє покоління авто стане останнім, яке використовуватиме двигуни внутрішнього згорання. Експерти прогнозують, що новий Q3 побудують на платформі MQB Evo (на якій також базуватимуться нові Volkswagen Tiguan та Cupra Terramar).

Перше, що одразу привернуло увагу – оновлені розділені фари: верхня смуга призначена для денних ходових вогнів і покажчиків повороту, а нижня — для ближнього і дальнього світла.

Цікаво, що згаданий раніше новий Tiguan матиме звичайні фари. Решітка радіатора трохи менша і містить десятки трапецій, що оточують приховані чотири кільця. Що стосується нижнього повітрозабірника, він став ширшим, ніж на минулому поколінні, і розширився до кутів бампера.

Задні ліхтарі також мають незвичну форму, та, скоріш за все, поєднанні між собою світлодіодною смугою. Помітно, що ліхтарі, можливо, також розділені на дві частини, однак, вони досить добре приховані камуфляжем, тому детально розгледіти їх досить важко.

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Подейкують, що на новий Q3 планують встановлювати бензинові та дизельні двигуни, що відповідають стандарту Євро-7, для деяких із них, можливо, з технологією м'якого гібрида. Крім того, ймовірно, планується гібрид, що підключається до електромережі, який має запас ходу в 100 кілометрів, враховуючи, що інженери Cupra раніше заявили, що Terramar матиме технологію PHEV.

Слід зазначити, що Q3 неминуче стане базовим кросовером компанії Audi, оскільки Q2 знімають з виробництва, а наступного покоління модель не отримає. Очікується, що Audi Q3 разом з Cupra Terramar презентують у 2024 році, а серійне виробництво моделей почнеться з 2025 року.