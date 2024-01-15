Будущие Q6 e-tron, Audi A5 Sportback и Audi A4 e-tron авто тщательно скрыты под камуфляжем, однако шпионам удалось заметить интересные детали новинок. В частности A4 e-tron, как и Q6 e-tron, будет иметь большой изогнутый экран приборов, совмещенный с информационно-развлекательной системой.

Новинки были замечены во время подзарядки на станции для зарядки в Бейкере, Калифорния. Модель A5 отдельно стояла неподалеку, тогда как модели E-Tron были подключены к сети.

Audi A5 Sportback

Вообще, о модели A4 E-Tron пока мало информации, поэтому, возможно, это название не окончательное. Однако мы знаем, что по соглашению о будущем наименовании Audi, нечетные числа будут обозначать автомобили с бензиновым двигателем, а четные – электромобили линейки E-Tron.

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A4 был замечен в кузове хэтчбек, так что вполне возможно, что это был A4 E-Tron Sportback. Хотя вполне возможно, что также будет обычный седан A4 E-Tron. Хотя A4 E-Tron и A5 Sportback казались примерно одинаковыми по размеру, между ними есть определенные различия, которые заметны даже с камуфляжем.

Так выглядит A4 e-tron в камуфляже сбоку

A4 E-Tron имеет такое же разделенное переднее освещение, что и Q6 E-Tron, что указывает на то, что это будет точкой визуальной дифференциации для будущих моделей E-Tron. А4 также имеет более высокую, более выраженную крышку багажника.

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A4 и Q6 имели большой изогнутый дисплей, который, вероятно, выполнял двойную функцию как панель приборов и дисплей мультимедиа. Шпионам не удалось сделать четкие фото интерьеров прототипов, однако четко увидеть их в обоих автомобилях.

Audi A5 Sportback с открытым багажником

Будет интересно увидеть, чем отличается функциональность от существующей информационно-развлекательной системы Audi с тактильным сенсорным экраном, а также будет ли второй сенсорный экран под контролем климат-контроля и другими функциями, или Audi использует некоторые "физические" элементы управления.

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Учитывая, что прототипы уже проходят стадию серийных испытаний, можно предположить, что совсем скоро будет официальная премьера этих моделей и запуск серийного производства.