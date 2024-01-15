Майбутні Q6 e-tron, Audi A5 Sportback та Audi A4 e-tron авто ретельно сховані під камуфляжем, однак шпигунам вдалось помітити цікаві деталі новинок. Зокрема A4 e-tron, як і Q6 e-tron, матиме великий вигнутий екран приладів, що поєднаний з інформаційно-розважальною системою.

Новинки були помічені під час підзарядки на станції для зарядки в Бейкері, Каліфорнія. Модель A5 окремо стояла неподалік, тоді як моделі E-Tron були підключені до мережі.

Audi A5 Sportback

Взагалі, про модель A4 E-Tron наразі мало інформації, тому, можливо, ця назва не остаточна. Однак ми знаємо, що за угодою про майбутнє найменування Audi, непарні числа позначатимуть автомобілі з бензиновим двигуном, а парні – електромобілі лінійки E-Tron.

Читайте також: Audi розкрила інтер'єр Q6 e-tron

A4 був помічений у кузові хетчбек, тож цілком можливо, що це був A4 E-Tron Sportback. Хоча цілком можливо, що також буде звичайний седан A4 E-Tron. Хоча A4 E-Tron та A5 Sportback здавалися приблизно однаковими за розміром, між ними є певні відмінності, які помітні навіть з камуфляжем.

Так виглядає A4 e-tron в камуфляжі збоку

A4 E-Tron має таке ж розділене переднє освітлення, що й Q6 E-Tron, що вказує на те, що це буде точкою візуальної диференціації для майбутніх моделей E-Tron. А4 також має вищу, більш виражену кришку багажника.

Також цікаво: Audi готує розкішний позашляховик Q9

A4 та Q6 мали великий вигнутий дисплей, який, імовірно, виконував подвійну функцію як панель приладів та дисплей мультимедіа. Шпигунам не вдалось зробити чіткі фото інтер’єрів прототипів, однак чітко побачити їх в обох автомобілях.

Audi A5 Sportback з відкритим багажником

Буде цікаво побачити, чим відрізняється функціональність від існуючої інформаційно-розважальної системи Audi з тактильним сенсорним екраном, а також чи буде другий сенсорний екран під контролем клімат-контролю та іншими функціями, чи Audi використає деякі “фізичні” елементи керування.

Читайте також: Шпигуни знову помітили на дорогах новий Audi Q3 2025

Враховуючи, що прототипи вже проходять стадію серійних випробувань, можна припустити, що зовсім скоро буде офіційна прем’єра цих моделей та запуск серійного виробництва.