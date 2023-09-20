Парні числа віддадуть електромобілям, а непарні - авто з ДВЗ.

Audi не лише розвиває свою лінійку електромобілів, але й вирішила удосконалити стратегію найменування моделей. Нові моделі з двигуном внутрішнього згоряння матимуть непарну цифру в позначенні моделі, а електромобілі – парну.

Наприклад, новий електричний A6 E-tron, продаватиметься з 2024 року. Але оновлена версія нинішнього A6 змінить назву на A7. Так само новий Q6 E-tron буде лише електричним, а Q5, який у 2024 році матиме нове покоління – з двигунами внутрішнього згоряння.

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Технічний бос Audi Олівер Хоффманн пояснив, що така логіка моделей зрештою стане звичною, щоб клієнти одразу могли відрізняти тип двигуна за назвою.

“Одним із прикладів є A6. Це наша основна модель у сегменті, його майбутнє — повністю електричне, тому ми вирішили надати парні номери автомобілям BEV”, – говорить Хоффманн.

Втім, Audi поки що не відмовляється від суфікса E-tron, який він використовував для електрифікованих автомобілів з 2009 року. Хоффманн сказав: “Якщо ви побачите A6, то це буде лише акумуляторний електромобіль. Він буде називатись A6 E-tron, так само як Q6 E-tron. Але навіть без цієї приставки ви зрозумієте, що А6 та Q6 – автомобілі з акумуляторною батареєю”.

Швидше за все, значок E-tron залишиться, але використовуватиметься схоже до значків TDI та TFSI, які сьогодні Audi використовує для позначення дизельних і бензинових моделей.