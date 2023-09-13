Оновлений "голубий овал" з'явився на рестайлінговій версії пікапа Ford F-150, однак американський концерн не сказав про це ні слова.

Рейстайлінговий пікап F-150 2024 року випуску став прем’єрою оновленого логотипу Ford.

Логотип тепер містить білі акценти замість хрому, а внутрішня овальна рамка зникла, що дозволило збільшити напис “Ford”.

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Нова емблема стала простішою, ніж раніше: Ford видалив тонкий сріблястий овальний контур, який знаходився всередині значка. Напис “Ford” тепер збільшився, щоб заповнити простір. Хромована рамка ззовні та напис тепер оздоблені білим, що надає дещо ретро вигляду. Оновлений логотип також виглядає більш двовимірним, ніж раніше.

Як не дивно, Ford не згадав про новий логотип у своїх прес-матеріалах для нового F-150. Втім, на презентації F-150 2024 року старший дизайнер Ford із кольорів і матеріалів Роб Браншо підтвердив Car and Driver, що логотип насправді новий. Ми не впевнені, коли саме новий логотип з’явиться в решті лінійки Ford, але припускаємо, що це відбудеться на наступних моделях концерну.

Так виглядав логотип Ford до оновлення

Разом із новим логотипом, F-150 2024 року отримав оновлений стиль, два стандартних 12-дюймових екрани та додатковий проекційний дисплей усередині, а також різноманітні технічні функції – від оновленої системи водіння BlueCruise hands-free до дверей багажника. Продажі у США стартують на початку наступного року.

Ford F-150 2024