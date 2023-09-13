Обновленный "голубой овал" появился на рестайлинговой версии пикапа Ford F-150, однако американский концерн не сказал об этом ни слова.

Рейстайлинговый пикап F-150 2024 года выпуска стал премьерой обновленного логотипа Ford.

Логотип теперь содержит белые акценты вместо хрома, а внутренняя овальная рамка исчезла, что позволило увеличить надпись Ford.

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Новая эмблема стала проще, чем раньше: Ford удалил тонкий серебристый овальный контур, находившийся внутри значка. Надпись "Ford" теперь увеличилась, чтобы заполнить пространство. Хромированная рамка снаружи и надпись теперь украшены белым, что придает несколько ретро виду. Обновленный логотип также выглядит более двумерным, чем раньше.

Как ни странно, Ford не упомянул о новом логотипе в своих пресс-материалах для нового F-150. Впрочем, на презентации F-150 2024 года старший дизайнер Ford по цветам и материалам Роб Браншо подтвердил Car and Driver, что логотип действительно новый. Мы не уверены, когда именно новый логотип появится в остальной линейке Ford, но предполагаем, что это произойдет на следующих моделях концерна.

Так выглядел логотип Ford до обновления

Вместе с новым логотипом, F-150 2024 получил обновленный стиль, два стандартных 12-дюймовых экрана и дополнительный проекционный дисплей внутри, а также разнообразные технические функции – от обновленной системы вождения BlueCruise hands-free до двери багажника. Продажи в США стартуют в начале следующего года.

Ford F-150 2024