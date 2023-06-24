Японский люксовый бренд работает над созданием нового образа компании

Infiniti объявила сегодня об обновлении фирменного стиля бренда. Изготовитель роскошных автомобилей представил обновленный логотип и значок, а также новую концепцию розничной торговли.

Новый логотип Infiniti – это уже четвёртая вариация с момента основания компании в 1989 году. Однако (собственно, как и в предыдущие разы) изменения совсем незначительны. Логотип символизирует исчезающую за горизонтом бесконечную дорогу, и обновленная эмблема еще больше это подчеркивает. Нижнее отверстие стало шире, сузились контуры дороги, и он больше не заканчивается в одной точке, сосредотачиваясь на горизонте.

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Автопроизводитель также увеличил расстояние между словом под эмблемой, что, по его словам, визуально подчеркивает горизонт. Компания обновит логотип на своих автомобилях с помощью новой трехмерной эмблемы с подсветкой, с перетекающей за горизонт дорогой и в решетку радиатора.

Infiniti – не единственный автопроизводитель, недавно обновивший свой бренд. Ранее это сделал целый ряд компаний – Jaguar Land Rover, Porsche, BMW, General Motors, Lotus и другие. Связано это, в основном, с будущим переходом отрасли к электрификации. Это событие побуждает автомобильные компании сосредоточиться на своем имидже и связях с клиентами.

Как раз последнее касается обновления концепции розничной торговли Infiniti. В мире, который преимущественно стремится к увеличению продаж онлайн, японский бренд остается верен физическим торговым площадкам.

Будущие шоу-румы Infiniti будут иметь выразительный глубокий карниз вдоль линии крыши, целенаправленно создающий тень и контролирующий прямой солнечный свет в выставочном зале. Внутри выставочный зал переосмыслен, чтобы увеличить ощущение пространства и обеспечить клиентам постоянную обзорность. Новые помещения откроются уже в этом месяце в нескольких городах США, Мексике и Катаре.



Кроме того, Infiniti разработали новый аромат компании. Его смогут ощутить, в первую очередь, посетители этих автосалонов, а также специальных мероприятий бренда или розничных салонов. Это запах японского кипариса (хиноки), кедра (суги) и цитрусовых (юзу), передающих ощущение леса.

Компания также создала уникальный звуковой логотип, который будет использоваться во всех рекламных материалах компании и автосалонах в качестве фона. Этот «звуковой пейзаж» совмещает в себе звук барабана тайко, японского духового звонка (фурин) и голос человека.

Infiniti не сообщила, когда новую эмблему можно увидеть на автомобиле. Предполагается, что он появится на будущих моделях, возможно, на QX80 следующего поколения. Ходят слухи, что к 2025 году компания добавит в свое портфолио новый двухрядный кроссовер, который может получить такой значок.

Однако компании понадобится больше, чем новый логотип и шоу-румы, чтобы преодолеть резкое падение продаж. Компании требуется новый, современный модельный ряд.