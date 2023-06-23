Бывший директор альянса Renault-Nissan требует от своих работодателей возместить ущерб за осквернение его честного имени.

Казалось бы, дерзкий побег Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии на родину в Ливан (вероятно, в футляре от контрабаса ) был настолько ярким событием, что превзойти его невозможно. Однако Гон не унимается: как сообщает Bloomberg, он подал в суд на Nissan Motor Co. и связанных с концерном лиц, требуя более 1 миллиарда долларов за «значительный ущерб» его финансам и репутации.

Гон настаивает на том, что Nissan разработал нелегитимный план его ареста из-за опасений, что он хотел укрепить альянс Renault-Nissan. В свою очередь Япония обвиняет его в занижении личных доходов, а Франция требует задержания в связи с нецелевыми затратами активов компании (например, использованием Версальского дворца для нескольких пышных вечеринок).

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В иске, который Гон подал в Кассационный суд в Ливане, где он живет после своего драматического побега из Японии в конце 2019 года, бывший топменеджер требует 588 миллионов долларов в качестве упущенной выгоды и 500 миллионов долларов на возмещение морального ущерба. Кстати, эта сумма составляет более 5% рыночной капитализации Nissan. Однако сам факт подачи иска у себя на родине дает Гону мало шансов на то, что компания выполнит его требования. Более того – на то, что она хотя бы его заметит. Другое дело, если бы это произошло, например, в США – там резонанс мог быть гораздо больше.

Напомним: Карлос Гон с 1996 года был исполнительным вице-президентом Renault, в 1999 году возглавил Nissan и вывел его из кризиса, после чего стал главой вновь альянса Renault-Nissan. Также с 2012 по 2016 год Гон был сначала заместителем, а впоследствии и председателем совета директоров российского АвтоВАЗа, принадлежавшего альянсу. В ноябре 2018-го Карлоса задержали по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов. В марте 2019 года Гон был освобожден под залог, а в декабре того же года нелегально скрылся из Японии. В то же время Nissan требует от Гона 95 миллионов долларов, ведь этот ущерб концерн якобы понес из-за него.

С тех пор Карлос Гон с семьей живет на своей родине в Ливане – стране, которая не экстрадирует своих граждан. Кинорежиссер Альфонсо Куарон, лауреат «Оскара» и автор «Гарри Поттера», планирует снять фильм о Гоне и его эпическом побеге из Японии.