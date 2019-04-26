На этот раз свобода экс-главе французско-японского альянса стоила 4,5 миллиона долларов.

25 апреля Карлос Гон вторично освобожден под залог из токийской тюрьмы, после внесения залога в 4,5 миллиона долларов.

Размер залога в этот раз почти вдвое меньше, чем в конце марта этого года, когда экс-руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi впервые изменил условия задержания из тюремных на домашние.

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По решению столичного окружного суда Токио Карлос Гон будет содержаться под домашним арестом в Японии. Ему запрещено покидать страну, а также контактировать со своей женой Кэрол.

Напомним, 22 апреля прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan и арестовала его.

Ранее главе правления концерна уже трижды выдвигали обвинения в присвоении или незаконном использовании средств Nissan. Первый арест состоялся 19 ноября 2018 года из-за подозрения в махинациях с личными налоговыми декларациями, в которых не были указаны более $80 млн.

Все обвинения Карлос Гон продолжает отвергать, называя их попыткой сломить его дух, а себя – “жертвой заговора”.

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