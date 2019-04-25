Это тот случай, когда не радуешься новым технологиям.

В Японии такси будут оснащать системой распознавания лиц, чтобы сделать рекламу на встроенных видео-мониторах более таргетированной.

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Электронная система определяет возраст и пол пассажира для подбора наиболее подходящей рекламы для просмотра во время поездки.

Разработкой и поддержкой платформы является компания DcNA Co Ltd. Она отвечает за обработку данных и работу онлайн-служб. А использоваться система будет в первую очередь в такси службе Premium Taxi Vision.

Хотя идея направлена на улучшение условий при использовании такси, некоторые воспринимают новую "опцию", как вторжение в личное пространство. Также критики новой функции отмечают, что концепция показа объявлений по возрастным и гендерным группам на сегодня устарела.

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