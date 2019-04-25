Це той випадок, коли не радієш новим технологіям.

У Японії таксі оснащуватимуть системою розпізнавання облич, аби зробити рекламу на вбудованих відео-моніторах більш таргетованою.

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Електронна система визначає вік і стать пасажира для підбору найбільш підходящої реклами для перегляду під час поїздки.



Розробкою і підтримкою платформи є компанія DcNA Co Ltd. Вона відповідає за обробку данних і роботу онлайн-служб. А використовуватись система буде у першу чергу в таксі служби Premium Taxi Vision.

Хоча ідея спрямована на поліпшення умов при використанні таксі, дехто сприймає нову “опцію”, як вторгнення у особистий простір. Також критики нової функції відзначають, що концепція показу оголошень за віковими і гендерними групами на сьогодні є застарілою.

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