Цього разу свобода екс-голові французько-японського альянсу коштувала 4,5 мільйони доларів.

25 квітня Карлоса Гона вдруге звільнено під заставу з токійської в’язниці, після внесення застави у 4,5 мільйони доларів.

Розмір застави цього разу майже вдвічі менший, ніж в кінці березня цього року, коли екс-керівник альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вперше змінив умови затримання з тюремних на домашні.

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За рішенням столичного окружного суду Токіо Карлос Гон буде утримуватись під домашнім арештом у Японії. Йому заборонено залишати країну, а також контактувати зі своєю дружиною Керол.

Нагадаємо, 22 квітня прокуратура Токіо висунула Карлосу Гону нове звинувачення в привласненні коштів концерну Nissan і заарештувала його.

Раніше голові правління концерну вже тричі висувались звинувачення в привласненні або незаконному використанні коштів Nissan. Перший арешт відбувся 19 листопада 2018 року через підозру у махінаціях з особистими податковими деклараціями, у яких не були зазначені більше $80 млн.

Усі звинувачення Карлос Гон продовжує відкидати, називаючи їх спробою зламати його дух, а себе – “жертвою змови”.

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