Топовая версия имеет полный привод благодаря заднему электродвигателю.

Ранее купе-внедорожники выпускались только в премиум-сегменте, но Renault переняла мейнстрим кузова с компактным Arkana, представленным чуть более трех лет назад.

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В середине 2023 г. компания с бриллиантовым логотипом представляет большую модель, названную в честь гоночного самолета 1934 года. Встречайте Rafale, спортивный внедорожник D-сегмента, который является первой моделью бренда, полностью использующей новый язык дизайна.

Он использует свежий дизайн передней радиаторной решетки и новую матричную светодиодную фару, как недавно обновленный Clio 2024 года. Как и супермини, он предлагается во флагманской комплектации Esprit Alpine, также доступной для Espace, от которого он унаследовал 2,74-метровую колесную базу. Благодаря наклонной линии крыши он не может сравниться с практичностью внедорожника в традиционном стиле, но он все еще предлагает вместительность багажника 530 литров с задними сиденьями.

Renault намерена продавать Rafale только с пятью сиденьями, с минимальной потерей пространства для головы сзади, несмотря на купевидную линию крыши. Новинка в растущем ассортименте Renault достигает 4,71 метра и 1,86 метра в ширину, а также имеет массивную панорамную стеклянную крышу размером 1470 x 1117 мм, которая может переходить от полностью непрозрачной к полностью прозрачной. Он имеет две дополнительные настройки, поскольку передняя часть может быть непрозрачной, а задняя – прозрачной, или наоборот.

В реальной жизни он должен выглядеть более импозантно, чем Espace, учитывая более широкие оси (+4 см) и массивные 245-мм шины. Еще одна новинка – эволюция системы управления задними колесами Renault для улучшения сцепления и скорости поворотов на неровных поверхностях. Rafale получил эксклюзивный цвет Satin Pearl White и Alpine Blue, причем последний имеет более интенсивный синий оттенок, чем на A110.

Внутри 12,3-дюймовая цифровая приборная панель сочетается с 12-дюймовым сенсорным экраном в портретной ориентации, повторяющей многие последние модели Renault, включая Megane E-Tech Electric, где он был установлен первым. Информационно развлекательная система работает на базе Android Automotive 12 и поддерживает беспроводную связь Android Auto и Apple CarPlay. Клиенты смогут получить купе-внедорожник с 9,3-дюймовым проекционным дисплеем, проектирующим соответствующую информацию на лобовое стекло.

Напомним, как выглядит Renault Megane E-Tech Electric

Мощность обеспечивается гибридной установкой, совмещающей трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и пару электромоторов. 1,2-литровый бензиновый агрегат выдает 130 л. и 205 Нм крутящего момента, в то время как основной электродвигатель имеет мощность 70 л. и 205 Нм. Что касается вторичного электродвигателя, то это стартовый генератор мощностью 34 л.с. и 50 Нм. В совокупности Renault рекламирует общую мощность 200 л.с., что аналогично Espace.

На более позднем этапе Rafale получит недавно разработанную гибридную установку мощностью 300 л. и полный привод с установкой электродвигателя сзади. Он также получит рулевое управление задними колесами.