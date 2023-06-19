Топова версія має повний привід завдяки задньому електродвигуну.

Раніше купе-позашляховики були зарезервовані для сегмента розкоші, але Renault перейняла мейнстрім кузова з компактним Arkana, представленим трохи понад три роки тому.

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У середині 2023 року компанія з діамантовим логотипом представляє більшу модель, названу на честь гоночного літака 1934 року. Зустрічайте Rafale, спортивний позашляховик D-сегмента, який є першою моделлю бренду, яка повністю використовує нову мову дизайну.

Він використовує свіжий дизайн передньої решітки радіатора та нову матричну світлодіодну фару, як нещодавно оновлений Clio 2024 року. Як і суперміні, він пропонується у флагманській комплектації Esprit Alpine, яка також доступна для Espace, від якого він успадкував 2,74-метрову колісну базу. Завдяки похилій лінії даху він не може зрівнятися з практичністю позашляховика у традиційному стилі, але він все ще пропонує велику місткість багажника 530 літрів із задніми сидіннями.

Renault має намір продавати Rafale лише з п’ятьма сидіннями, з мінімальною втратою простору для голови ззаду, незважаючи на купеподібну лінію даху. Новинка у зростаючому асортименті Renault досягає 4,71 метра і 1,86 метра в ширину, а також має масивний панорамний скляний дах розміром 1470 x 1117 мм, який може переходити від повністю непрозорого до повністю прозорого. Він має два додаткових налаштування, оскільки передня частина може бути непрозорою, а задня — прозорою, або навпаки.

У реальному житті він має виглядати більш імпозантно, ніж Espace, враховуючи ширші осі (+4 см) і масивні 245-мм шини. Ще однією новинкою є еволюція системи керування задніми колесами Renault для покращення зчеплення та швидкості поворотів на нерівних поверхнях. Rafale отримав ексклюзивні кольори Satin Pearl White і Alpine Blue, причому останній має більш інтенсивний синій відтінок, ніж на A110.

В салоні 12,3-дюймова цифрова панель приладів поєднується з 12-дюймовим сенсорним екраном у портретній орієнтації, що повторює багато останніх моделей Renault, включаючи Megane E-Tech Electric. Інформаційно-розважальна система працює на базі Android Automotive 12 і підтримує бездротовий зв’язок Android Auto та Apple CarPlay. Клієнти зможуть отримати купе-позашляховик з 9,3-дюймовим проекційним дисплеєм, який проектує відповідну інформацію на лобове скло.

Нагадаємо, як виглядає Megane E-Tech Electric

Потужність забезпечується гібридною установкою, що поєднує трициліндровий двигун з турбонаддувом і пару електромоторів. 1,2-літровий бензиновий агрегат видає 130 к.с. і 205 Нм крутного моменту, в той час, як основний електродвигун має потужність 70 к.с. і 205 Нм. Що стосується вторинного електродвигуна, то це стартовий генератор потужністю 34 к.с. і 50 Нм. У сукупності Renault рекламує загальну потужність 200 к.с., що аналогічно Espace.

На більш пізньому етапі Rafale отримає нещодавно розроблену гібридну установку потужністю 300 к.с. і повний привід з електродвигуном ззаду. Він також матиме оновлене керування задніми колесами разом із налаштуванням шасі для конкретної моделі.