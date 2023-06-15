Автомобіль має форму купеподібного SUV, а назву - легендарного літака.

Авіаційний Паризький салон в Ле-Бурже, який почне роботу з 18 червня, стане місцем прем’єри нового автомобіля – флагмана бренду Renault під назвою Rafale.

Автомобіля з назвою Renault Rafale раніше ніколи не було у лінійці бренду. У нього розміри D-сегмента, але кузов в модному стилі купе-SUV.

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“Новий Renault Rafale втілює в собі уявлення про продуктивність, зухвалість, азарт і стиль” – стверджує французький виробник.

Автомобіль названо в честь легендарного літака, еталона авіації в історії Renault. Назва "Rafale" належить компанії Renault з 1936 року – тоді засновник компанії Луі Рено придбав виробника літаків та почав їх робити під брендом Renault.

Перший в історії Rafale, Caudron Renault C460, був одномісним гоночним літаком. Він спроектований для побиття рекордів, тому було випущено лише кілька екземплярів. Але стилістична зухвалість передової аеродинаміки літака та його надзвичайні характеристики залишили свій слід в історії авіації, зробивши модель легендою.

Більш відомий у світі сучасний літак Rafale фірми Dassault. Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, вершина розвитку аерокосмічної промисловості Франції. Це повністю французький проєкт, який використовує власне озброєння, двигуни, авіоніку та виробництво.

Усім бажаючим новий Renault Rafale покажуть з 19 по 25 червня на стенді бренду під час Паризького авіасалону. Офіційна презентація автомобіля буде доступна онлайн 18 червня о 19:00.

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