Автомобиль имеет форму купеобразного SUV, а название – легендарного самолета.

Авиационный Парижский салон в Ле Бурже, который начнет работу с 18 июня, станет местом премьеры нового автомобиля – флагмана бренда Renault под названием Rafale.

Автомобиля под названием Renault Rafale раньше никогда не было в линейке бренда. У него размеры D-сегмента, но кузов в модном стиле купе-SUV.

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"Новый Renault Rafale воплощает в себе представление о производительности, дерзости, азарте и стиле" - утверждает французский производитель.

Автомобиль назван в честь легендарного самолета, эталона авиации в истории Renault. Название "Rafale" принадлежит компании Renault с 1936 года – тогда основатель компании Луи Рено приобрел производителя самолетов и начал их выпускать под брендом Renault.

Первый в истории Rafale, Caudron Renault C460, являлся одноместным гоночным самолетом. Он спроектирован для установления рекордов, поэтому было выпущено несколько экземпляров. Но стилистическая дерзость передовой аэродинамики самолета и его чрезвычайные характеристики оставили свой след в истории авиации, сделав модель легендой.

Более известен в мире современный самолет Rafale фирмы Dassault. Это многоцелевой истребитель четвертого поколения, вершина развития аэрокосмической промышленности Франции. Это полностью французский проект, использующий собственное вооружение, двигатели, авиацию и производство.

Всем желающим новый автомобиль Renault Rafale покажут с 19 по 25 июня на стенде бренда во время Парижского авиасалона. Официальная презентация автомобиля будет доступна онлайн 18 июня в 19.00.

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