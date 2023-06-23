Колишній директор альянсу Renault-Nissan вимагає від своїх роботодавців відшкодувати збитки за знищення його чесного імені.

Здавалося б, зухвала втеча Карлоса Гона з-під домашнього арешту в Японії на батьківщину в Ліван (імовірно, у футлярі від контрабасу) була настільки яскравою подією, що перевершити її неможливо. Проте Гон не вгамовується: як повідомляє Bloomberg, він подав до суду на Nissan Motor Co. та пов’язаних із концерном осіб, вимагаючи понад 1 мільярд доларів за «значну шкоду» його фінансам і репутації.

Гон наполягає на тому, що Nissan розробив нелегітимний план його арешту через побоювання, що він хотів зміцнити альянс Renault-Nissan. Своєю чергою, Японія звинувачує його в заниженні особистих доходів, а Франція вимагає затримання у зв'язку з нецільовими витратами активів компанії (наприклад, використанням Версальського палацу для кількох пишних вечірок).

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У позові, який Гон подав до Касаційного суду в Лівані, де він живе після своєї драматичної втечі з Японії наприкінці 2019 року, колишній топменеджер вимагає 588 мільйонів доларів у якості втраченої вигоди та 500 мільйонів доларів на відшкодування моральних збитків. До речі, ця сума складає понад 5% ринкової капіталізації Nissan. Однак сам факт подачі позову в себе на батьківщині надає Гону мало шансів на те, що компанія виконає його вимоги. Ба, більше – що хоча б його помітить. Інша справа, якщо б це сталося, наприклад, у США – там резонанс міг бути набагато більшим.

Нагадаємо: Карлос Гон з 1996 року був виконавчим віце-президентом Renault, в 1999 році очолив Nissan і вивів його з кризи, після чого став головою новоствореного альянсу Renault-Nissan. Також з 2012 по 2016 Гон був спочатку заступником, а згодом і головою ради директорів російського АвтоВАЗу, який належав альянсу. У листопаді 2018-го Карлоса затримали за підозрою у фінансових махінаціях і приховуванні доходів. У березні 2019 року Гон був звільнений під заставу, а в грудні того ж року нелегально втік з Японії. Водночас Nissan вимагає від Гона 95 мільйонів доларів, адже ці збитки концерн ніби-то поніс через нього.

Від того часу і дотепер Карлос Гон з родиною мешкає на своїй батьківщині в Лівані – країні, яка не екстрадує своїх громадян. Кінорежисер Альфонсо Куарон, лауреат «Оскара» і автор «Гарі Поттера», планує зняти фільм про Гона та його епічну втечу з Японії.