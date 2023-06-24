Японський люксовий бренд працює над створенням нового образу компанії

Infiniti оголосила сьогодні про оновлення фірмового стилю бренду. Виробник розкішних автомобілів представив оновлений логотип і значок, а також нову концепцію роздрібної торгівлі.

Новий логотип Infiniti – це вже четверта варіація з моменту заснування компанії в 1989 році. Однак (власне, як і в попередні рази) зміни зовсім незначні. Логотип символізує нескінченну дорогу, що зникає за горизонтом, і оновлена емблема ще більше це підкреслює. Нижній отвір став ширшим, звузилися контури дороги, й вона більше не закінчується в одній точці, зосереджуючись на горизонті.

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Автовиробник також збільшив відстань між словом під емблемою, що, за його словами, «візуально підкреслює горизонт». Компанія оновить логотип на своїх автомобілях за допомогою нової тривимірної емблеми з підсвічуванням, з дорогою, що перетікає за горизонт і в решітку радіатора.

Infiniti – не єдиний автовиробник, хто нещодавно оновив свій бренд. Раніше це зробила ціла низка компаній – Jaguar Land Rover, Porsche, BMW, General Motors, Lotus та інші. Пов’язано це здебільшого з майбутнім переходом галузі до електрифікації. Ця подія спонукає автомобільні компанії зосередитися на своєму іміджі та зв’язках із клієнтами.

Як раз останнього стосується оновлення концепції роздрібної торгівлі Infiniti. У світі, який переважно прагне збільшення продажів онлайн, японський бренд залишається вірний фізичним торговельним майданчикам.

Майбутні шоу-руми Infiniti матимуть виразний глибокий карниз уздовж лінії даху, який цілеспрямовано створює тінь і контролює пряме сонячне світло у виставковому залі. Всередині виставковий зал було переосмислено, щоб збільшити відчуття простору та забезпечити клієнтам постійну оглядовість. Нові приміщення відкриються вже цього місяця в кількох містах США, у Мексиці та в Катарі.



Крім того, Infiniti розробив новий аромат компанії. Його зможуть відчути, в першу чергу, відвідувачі цих автосалонів, а також спеціальних заходів бренду, або роздрібних салонів. Це запах японського кипариса (хінокі), кедра (сугі) і цитрусових (юзу), які передають відчуття лісу.

Компанія також створила унікальний звуковий логотип, який буде використовуватися в усіх рекламних матеріалах компанії та в автосалонах як фон. Цей «звуковий пейзаж» поєднує в собі звук барабана тайко, японського духового дзвінка (фурін) і голос людини.

Infiniti не повідомила, коли нову емблему можна буде побачити на автомобілі. Припускають, що він з’явиться на майбутніх моделях, можливо, на QX80 наступного покоління. Ходять чутки, що до 2025 року компанія додасть у своє портфоліо новий дворядний кросовер, який також може отримати такий значок.

Однак компанії знадобиться більше, ніж новий логотип і шоу-руми, щоб подолати різке падіння продажів. Компанії потрібен новий, сучасний модельний ряд.