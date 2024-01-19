Автомобільні шпигуни помітили на дорозі Audi A7 Avant в камуфляжі. Початок серійного виробництва новинки очікується наприкінці 2025 року.

Ні, це не новий тип кузова покоління A7. Річ у тому, що це оновлений універсал A6 Avant, який тепер буде називатись A7, адже в Audi підписали угоду про найменування своїх нових моделей.

Читайте також: Шпигуни помітили кілька нових Audi під час тестувань

Замість зовнішніх значків з об’ємом двигуна в літрах, бренд, що належить концерну Volkswagen, перейшов на комбінації цифр від 30 до 70. 30 означає потужність від 110 до 130 к.с., тоді як 70 означає потужність в понад 500 кінських сил.

Починаючи з Q4 e-tron і Q8 e-tron, німецький автовиробник позначає електромобілі парними номерами, а автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння — непарними. Ось чому нинішнє покоління A6 стане A7 у 2025 році, а Audi перенесе табличку з назвою A6 на електромобіль.

A6 e-tron, який буде представлений пізніше цього року, як модель 2025 року, й конкуруватиме з Mercedes-Benz EQE та BMW i5. У цієї моделі також є версія з кузовом універсал під назвою A6 Avant e-tron.

Також цікаво: Шпигуни знову помітили на дорогах новий Audi Q3 2025

Проте, A7 Avant, схоже, створений для тих, хто ще не готовий перейти на електрику. Тестовий автомобіль, хоч і вкритий суцільним камуфляжем, однак важко не помітити подвійну вихлопну трубу зліва ззаду.

Очікується, що A7 Avant, який буде класом вище за A5 Avant, обладнають чотири- та шестициліндровими турбодвигунами, які працюватимуть в парі з семиступінчастою коробкою передач S-tronic з подвійним зчепленням та восьмиступінчастою АКПП Tiptronic з гідротрансформатором.

Читайте також: Audi готує розкішний позашляховик Q9

Подібно до A6 покоління C8, A7 покоління C9 базується на платформі MLB концерну Volkswagen. MLB Evo використовується майже для всіх моделей, починаючи з A4, незалежно від типу приводу. Інші серійні моделі Volkswagen Group, які використовують цю платформу, включають Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne і Volkswagen Touareg.

Попри те, що цей прототип сильно закамуфльований, він має пару гострих фар, дверні ручки врівень для кращої аеродинаміки, світлову панель ліхтарів на всю ширину позаду. Поки невідомо, чи з’явиться нове покоління “зарядженої” версії універсалу під назвою RS7 Avant. Експерти припускають, що навряд чи, адже Audi вже готує електричний RS6 e-tron.

Також цікаво: Середня ціна на Audi Q7 другого покоління впала до 10,9 тисяч доларів

Загалом, новий A7 Avant варто очікувати ближче до кінця 2025 року, однак, можливо, Audi зробить офіційну презентацію моделі раніше. Тому варто очікувати багато цікавих новин, адже німецький автовиробник готує багато цікавих новинок на наступні роки.