Audi запускає оновлення середньої моделі Q4 e-tron 2024 року з покращеним запасом ходу, потужністю та зарядкою.

Повністю електричний кросовер від Audi отримав не просто косметичні штрихи, а й помітні покращення продуктивності. Тепер, як повідомляє Audi, оновлена версія Q4 50 e-tron називається Q4 55 e-tron quattro. Вона раніше готувалася як модель 2025 року, але виробник "не хоче чекати до випуску моделей 2025 року".

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Покращення приємні. По-перше, інженери Audi оптимізували хімічний склад елементів батареї в Q4 e-tron 55 місткістю 77 кВт-год, забезпечивши рівень заряду до 170 кВт, порівняно зі 150 кВт у Q4 e-tron 50. Audi заявляє, що оновлений позашляховик тепер може заряджатися від 10-80% за 28 хвилин за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму.

Команда також додала нову функцію посткондиціонування, яка використовує систему теплового керування електромобіля для охолодження акумулятора, якщо він стає занадто гарячим після їзди чи заряджання.

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Покращений хімічний склад батареї також забезпечує більший радіус дії – 415 кілометрів. Це на 35 км більше, ніж в Audi Q4 e-tron 50 EV 2024 модельного року.

Окрім того, оновлений задній двигун забезпечує електричний позашляховик на 40 кінських сил більше (335 к.с.) порівняно з його попередньою ітерацією та майже на цілу секунду скорочує спринт 0-60 миль/год, тобто 0-95 км/год (тепер 5,0 секунд проти 5,8 секунди раніше).

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Характеристики керування та налаштування підвіски покращилися – з’явилися гарна реакція на кермо та точніший контроль навантаження. Нова підвіска та налаштування рульового керування забезпечують більш збалансоване та безпосереднє водіння, яким відома Audi: Q4 55 e-tron миттєво реагує на зміни рульового керування, надаючи йому більшої спортивності та маневреності.

Інші оновлення включають новий пакет модернізації коліс 21″ разом зі всесезонними шинами 235/45 R21 спереду та 255/40 R21 ззаду.

Сьогоднішні оновлення середньої моделі стосуються як Audi Q4 55 e-tron 2024 року, так і Q4 Sportback 55 e-tron, початкова роздрібна ціна становить $55 200 та $58 200 відповідно. Очікується, що оновлені моделі з’являться в салонах Audi у США у квітні 2024 року.