Новий Audi Q6 e-tron на платформі Porsche Macan готовий до прем'єри. Дебют новинки, який довелося перенести з 2023 на 2024 рік, відбудеться 18 березня.

Audi Q6 e-tron, прем'єру якого довелося відкласти, нарешті готовий. На дебют новинки чекали ще у 2023 році, проте через проблеми з програмним забезпеченням її зрушили на 2024-й.

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Тепер Audi нарешті визначилася з датою презентації: в Європі вона відбудеться 18 березня, а в Китаї — 19 березня. Салон моделі вже повністю розсекречений, а ось зовні вона, мабуть, не відрізнятиметься від передсерійного прототипу, представленого минулої осені.

На свіжому тизері Audi продемонструвала передню оптику електричного кросовера: вона складається з 12 сегментів з яскравістю, що регулюється. "Світловий підпис" Q6 e-tron має можливість персоналізації, тобто водій може сам налаштувати бажаний малюнок. Те саме стосується ліхтарів, у яких використовуються 360-сегментні OLED-панелі. Передбачається, що за допомогою світлової анімації можна буде спілкуватися з іншими водіями на дорозі, наприклад, попереджати зустрічний автомобіль про небезпеку.

В основі Q6 e-tron лежить платформа Premium Platform Electric (PPE), та сама, на якій побудований електричний Porsche Macan. За попередніми даними, електрокар Audi оснастять батареєю ємністю 100 кіловат-годин, зарядити яку з 10 до 80 відсотків можна за півгодини. А за 10-хвилинну зарядку запас ходу зростає на 250 кілометрів. Без підзарядки Q6 e-tron здатний проїхати 600 км.

Вже є й неофіційні подробиці про модифікації, яких буде дві. Базова версія оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 375 кінських сил. При цьому можна швидко збільшити віддачу до 396 сил. Найбільш сильний варіант розвиває 483 сили чи 510 зусиль у режимі Boost. Найпотужніший Q6 e-tron розганятиметься з місця до «сотні» приблизно за 4,5 секунди.