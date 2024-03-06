Тепер Audi A6 2013–2018 років на страхових аукціонах США купують в середньому за 4 200 доларів.

Фінальна ціна торгів Audi A6 2013–2018 на аукціонах IAAI та Copart протягом останніх двох років знизилась майже вдвічі, свідчать дані AutoAstat. Якщо у січні 2022 року ці авто коштували майже 8000 доларів, то у лютому 2024 – всього 4 200. Така тенденція відповідає загальному зниженню цін вживані автомобілі після Ковіду, однак для преміум-бренду воно більш ніж суттєве.

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В Україні Audi A6 досить популярний – за результатами 2023 року ця модель входить у ТОП-20 автомобілів, які найчастіше привозили вживаними. Хоча ці моделі везуть не лише зі США, але й з Європи, однак там у них пробіги суттєво більші. До того ж з ЄС возять багато дизельних А6, а з Америки – лише бензинові.

Audi A6 – сильний конкурент для Mercedes E-Class і BMW 5-Series. У США він пропонується в чотирьох комплектаціях: Premium, Sport, Premium Plus і Prestige. Спортивна версія A6 називається ​​S6.

Чудовий інтер’єр оснащений гарною та м’якою шкіряною оббивкою, це гарне поєднання спортивності та розкоші. В салоні багато місця, а задні сидіння мають пристойний простір для ніг і голови для комфортної тривалої подорожі. Вже базова версія американських версій мала люк.

A6 був доступний у США з двома двигунами: 2,0-літровим 4-циліндровим двигуном із турбонаддувом початкового рівня, який розвивав 252 к.с., і більш потужною 3,0-літровою 6-циліндровою силовою установкою з наддувом потужністю 340 к.с. Обидва двигуни працювали в парі з 8-ступееневою автоматичною коробкою передач.

A6 розганявся до 100 км/год приблизно за 6,7 секунди з 2,0-літровим двигуном і приблизно за 5,1 секунди з наддувом. Навіть з двигуном початкового рівня у A6 достатньо потужності, щоб запропонувати веселу та комфортну їзду.

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