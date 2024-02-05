Рейтинг автомобілів з пробігом, які найчастіше ввозились в нашу країну у січні 2024 року.

У січні відбулося істотно менше перших реєстрацій легкових авто з пробігом, ніж було у грудні — 17,8 тис. проти 22,9 тис., що на 22,5% менше. При цьому очікується подальше зниження обсягів імпорту, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Якщо раніше головним чинником, який стримував імпорт, було блокування кордонів з боку польських «активістів», то зараз ці блокування припинилися. Проте з української сторони запроваджені суворіші умови перетину кордону для чоловіків призовного віку, що своєю чергою зменшило кількість водіїв, які можуть «переганяти» або перевозити на автовозах транспорт з країн Європи.

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків січня традиційно очолив бренд Volkswagen, і теж з впевненим відривом від суперників за часткою на ринку. Таких автомобілів зареєстрували 3 тис., що склало 16,9% від загальної кількості.

Друге місце продовжує утримувати Audi, з результатом 1,5 тис. перших реєстрацій та часткою 8,5%. На третьому місці — Nissan (7,3%, 1,3 тис.), далі — Renault з результатом 1,3 тис. та 7,2%. Замикає першу п’ятірку Skoda (6,2%, 1,1 тис. шт.).



Топ-20 найпопулярніших марок серед імпортованих легкових авто з пробігом у січні 2024 року

Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У січні таких привезли 903 шт. Допомагає йому тримати першість наявність електричної версії e-Golf, яку ми враховуємо до загальної кількості, як таку, що відрізняється лише типом силової установки, а за типом пального моделі у рейтингах не розділені.

На другому місці Skoda Octavia (701 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (619 шт.). Четвертий у списку Renault Megane, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 478 штук. Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Voklswagen Tiguan (414 шт.).



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом у січні 2022 р.

У січневому Топ-20, як і у кілька попередніх місяців, присутні три електромобілі: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та ще одна Tesla — Model Y. Крім них до загального заліку враховані електричні Volkswagen e-Golf, які поповнили наш автопарк у кількості 188 штук.

Можна згадати й про електричний Ford Focus, проте їх у січні прибуло всього 7 шт., тож за такої кількості це не робить значного впливу на ринок та позиціювання згаданої моделі у рейтингах. Сприяють імпорту електричних авто «нульова» ставка розмитнення та відсутність збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації. Також до цього переліку можна додати й фактор економії на пальному, ціни на яке доволі відчутні.

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