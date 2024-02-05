Рейтинг автомобилей с пробегом, которые чаще всего ввозились в нашу страну в январе 2024 года.

В январе впервые зарегистрировали намного меньше легковых автомобилей с пробегом, чем было в декабре - 17,8 тыс. против 22,9 тыс., что на 22,5% меньше. При этом ожидается дальнейшее снижение объемов импорта, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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Если раньше главным фактором, который сдерживал импорт, было блокирование границ со стороны польских "активистов", то сейчас эти блокировки прекратились. Однако с украинской стороны введены строгие условия пересечения границы для мужчин призывного возраста, что в свою очередь уменьшило количество водителей, которые могут "перегонять" или перевозить на автовозах транспорт из стран Европы.

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек января традиционно возглавил бренд Volkswagen, и тоже с уверенным отрывом от соперников по доле на рынке. Таких автомобилей зарегистрировали 3 тыс., что составило 16,9% от общего количества.

Второе место продолжает удерживать Audi, с результатом 1,5 тыс. первых регистраций и долей 8,5%. На третьем месте - Nissan (7,3%, 1,3 тыс.), далее - Renault с результатом 1,3 тыс. и 7,2%. Замыкает первую пятерку Skoda (6,2%, 1,1 тыс. шт.).



Топ-20 самых популярных марок среди импортируемых легковых авто с пробегом в январе 2024 года

Лидером "свежепригнанных" подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В январе таких привезли 903 шт. Помогает ему держать первенство наличие электрической версии e-Golf, которую мы учитываем в общем количестве импорта.

На втором месте Skoda Octavia (701 шт.), на третьем - Volkswagen Passat (619 шт.). Четвертый в списке Renault Megane, которых "пригнали" и подали на первую регистрацию в количестве 478 штук. Замыкает пятерку лидеров "свежепригнанных" легковушек Voklswagen Tiguan (414 шт.).



Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом в январе 2022 г.

В январском Топ-20, как и в нескольких предыдущих месяцах, присутствуют три электромобиля: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla - Model Y. Кроме них в общий зачет учтены электрические Volkswagen e-Golf, которые пополнили наш автопарк в количестве 188 штук.

Можно вспомнить и об электрическом Ford Focus, однако их в январе прибыло всего 7 шт., поэтому при таком количестве это не оказывает значительного влияния на рынок и позиционирование упомянутой модели в рейтингах. Способствуют импорту электрических авто "нулевая" ставка растаможки и отсутствие сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации. Также в этот перечень можно добавить и фактор экономии на топливе, цены на которое довольно ощутимы.

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