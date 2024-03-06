Теперь Audi A6 2013-2018 годов на страховых аукционах США покупают в среднем за 4 200 долларов.

Финальная цена торгов Audi A6 2013–2018 на аукционах IAAI и Copart в течение последних двух лет снизилась почти вдвое, свидетельствуют данные AutoAstat. Если в январе 2022 года эти авто стоили почти 8000 долларов, то в феврале 2024 – всего 4 200. Такая тенденция соответствует общему снижению цен на подержанные автомобили после Ковида, однако для премиум-бренда оно более чем существенное.

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В Украине Audi A6 достаточно популярен – по результатам 2023 года эта модель входит в ТОП-20 автомобилей, которые чаще всего привозили подержанными. Хотя эти модели везут не только из США, но и из Европы, однако там у них пробеги существенно больше. К тому же из ЕС возят много дизельных А6, а из Америки – только бензиновые.

Audi A6 – сильный конкурент для Mercedes E-Class и BMW 5-Series. В США он предлагается в четырех комплектациях: Premium, Sport, Premium Plus и Prestige. Спортивная версия A6 называется S6.

Великолепный интерьер оснащен красивой и мягкой кожаной обивкой, это хорошее сочетание спортивности и роскоши. В салоне много места, а задние сиденья имеют приличное пространство для ног и головы для комфортного длительного путешествия. Уже базовая версия американских версий имела люк.

A6 был доступен в США с двумя двигателями: 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом начального уровня, который развивал 252 л.с., и более мощной 3,0-литровой 6-цилиндровой силовой установкой с наддувом мощностью 340 л.с. Оба двигателя работали в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

A6 разгонялся до 100 км/ч примерно за 6,7 секунды с 2,0-литровым двигателем и примерно за 5,1 секунды с наддувом. Даже с двигателем начального уровня у A6 достаточно мощности, чтобы предложить веселую и комфортную езду.

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