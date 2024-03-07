Новый Audi Q6 e-tron на платформе Porsche Macan готов к премьере. Дебют новинки, который пришлось перенести с 2023 на 2024 год, состоится 18 марта.

Audi Q6 e-tron, премьеру которого пришлось отложить, наконец-то готов. Дебют новинки ждали еще в 2023 году, однако из-за проблем с программным обеспечением ее сдвинули на 2024-й.

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Теперь Audi наконец-то определилась с датой презентации: в Европе она состоится 18 марта, а в Китае - 19 марта. Салон модели уже полностью рассекречен, а вот внешне она, видимо, не будет отличаться от предсерийного прототипа, представленного прошлой осенью.

На свежем тизере Audi продемонстрировала переднюю оптику электрического кроссовера: она состоит из 12 сегментов с регулируемой яркостью,. "Световая подпись" Q6 e-tron имеет возможность персонализации, то есть водитель может сам настроить желаемый рисунок. То же касается фонарей, в которых используются 360-сегментные OLED-панели. Предполагается, что с помощью световой анимации можно будет общаться с другими водителями на дороге, например, предупреждать встречный автомобиль об опасности.

В основе Q6 e-tron лежит платформа Premium Platform Electric (PPE), та самая, на которой построен электрический Porsche Macan. По предварительным данным, электрокар Audi оснастят батареей емкостью 100 киловатт-часов, зарядить которую с 10 до 80 процентов можно за полчаса. А за 10-минутную зарядку запас хода возрастает на 250 километров. Без подзарядки Q6 e-tron способен проехать 600 км.

Уже есть и неофициальные подробности о модификации, которых будет две. Базовая версия оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 375 лошадиных сил. При этом можно быстро увеличить отдачу до 396 сил. Наиболее сильный вариант развивает 483 силы или 510 усилий в режиме Boost. Самый мощный Q6 e-tron будет разгоняться с места до "сотни" примерно за 4,5 секунды.