Популярный хэтчбек С-сегмента, актуальное поколение которого находится на конвейере уже 4 года, получил рестайлинг. Теперь модель будет предлагаться в версиях Sportback, Sedan и в новой - A3 Allstreet, которая фактически является хэтчбеком с увеличенным клиренсом.

В отличие от сестринского Golf, который имеет уже 8 генерацию, модель A3 не обновляют так часто, а потому актуальное, 4 поколение модели было представлено аж 4 года назад, что достаточно давно в рамках автомобильной промышленности и именно поэтому, компания Audi решила обновить ее.

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Изменения коснулись внешнего вида авто. Автопроизводитель заявил, что теперь хэтчбек и седан стали "спортивными, удобными и более цифровыми, чем когда-либо".

Интерьер модели также обновили. Новинка теперь имеет кожаный руль, контурную подсветку на центральной консоли и подлокотник в стандартной комплектации. Обновленная A3 оснащена 10,1-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа, зарядными портами USB-C и аудиосистемой Sonos.

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Версия A3 Allstreet отличается от других более высоким клиренсом на 15 мм и пластиковым элементам на кузове, благодаря которым она выглядит похожей на кроссовер линейки Audi Q3. Авто оснащено 17-дюймовыми колесами, что на один дюйм больше, чем автопроизводитель предлагает для версии Sportback. 18- и 19-дюймовые версии доступны в качестве опции.

Как заявил немецкий автопроизводитель, обновленная A3 пока будет поставляться только с двумя вариантами двигателя и трансмиссии: со 148-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем (35 TFSI), или p 2,0-литровым дизельный 35 TDI, что будут работать в паре с семиступенчатой трансмиссией S-tronic.

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Ожидается, что вскоре компания Audi расширит линейку двигателей и представит гибридный вариант A3. Сейчас, цена на обновленную модель в Европе начинается от 35 650 евро за версию Sportback 35 TFSI. Вариант Allstreet сейчас является лучшим в линейке и имеет цену в 37 450 евро.