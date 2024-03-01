Немецкий автопроизводитель готовит уникального преемника модели TT. Новый электромобиль будет иметь другое название, но будет занимать подобное место в линейке Audi. Ожидается, что он дебютирует в течение следующих 5-10 лет.

Пресс-секретарь Audi Даниэль Шустер объяснил, что автопроизводитель начинает разработку с чистого листа для того, чтобы заполнить свободное место в обновленной линейке Audi мощным электрическим спорткаром, ведь актуальное поколение модели TT сняли с производства в прошлом году.

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Рольф Михль, управляющий директор Audi Sport GmbH, признал, что компания не хотела бы потерять клиентов, которые интересовались линейкой TT, а потому было бы целесообразно предложить им новую альтернативу. Ожидается, что новинка будет меньше текущего RS e-tron.

По словам Михля, электрическая замена TT должна соответствовать бренду и портфолио Audi. "Компания Audi не будет вынимать бензиновый двигатель, чтобы поставить электромотор и в конце назвать это электрическим ТТ... Новая модель будет совершенно другой, но такой же эмоциональной", - пообещал Шустер.

Из интересных деталей, которые автопроизводитель раскрыл о будущей новинке – Audi не будет имитировать звук бензинового двигателя благодаря аудиосистеме автомобиля, в отличие от своих прямых конкурентов Doodge и Hyundai.

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В общем, руководство Audi возлагает большие надежды на будущий электро спорткар. "Вы будете удивлены. Для нас ДНК RS должна быть отражена. Это не лучше и не хуже. Это просто другое", - сказал Рольф Михль. Однако, как стало известно, новинку стоит ожидать в течение следующих 5-10 лет.