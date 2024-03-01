Актуальное, второе поколение модели Q7 увидело свет еще в 2015 году и с тех пор автопроизводитель несколько раз обновлял его, в том числе в начале этого года. Однако, недавно шпионы заметили прототип преемника кроссовера.

Компания Audi готовит обновление многих своих моделей, и похоже, что эта участь не обойдет модель Q7. Судя по фото, которыми поделились автомобильные шпионы, абсолютно новый Q7 выглядит очень похожим на будущий Q9.

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Конечно, Q7 немного меньше флагманского кроссовера, который также дебютирует в следующем году, ведь он не будет иметь третьего ряда сидений. Одно из самых значительных изменений дизайна заметно спереди - отныне Audi Q7 2026 года имеет разделенный свет.

В верхних блоках располагаются дневные ходовые огни и указатели поворота, а в нижних - фары. Вся лицевая часть имеет более вертикальный стиль, а решетка примерно такого же размера, как и текущая, однако нижний воздухозаборник значительно больше.

Прототипы имели отдельные задние фонари, но эксперты ожидают, что серийный вариант будет иметь изящную форму фонарей и они будут соединены между собой тонкой световой полосой.

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Шпионам не удалось сделать фотографии интерьера. В сети ходят слухи, что Audi планирует сделать его сделать его похожим на салон Q6 e-tron. Это означает, что Q7 может иметь похожий двойной экран по центру, а также похожее руль. Некоторые кнопки и ручки тоже могут быть перенесены из электрического кроссовера.

Однако, пока известно, что будущий Audi Q7 станет одним из последних автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые бренд выпустит на рынок, прежде чем в 2033 году он прекратит выпускать все модели с ДВС.

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Считается, что новый Audi Q7 будет использовать обновленную версию платформы своего предшественника MLB Evo будет иметь исключительно двигатели внутреннего сгорания и некоторые из них будут иметь частичную электрификацию. Официальная дата презентации еще не объявлена, но она должна состояться в 2025 году. По слухам, модель также будет продаваться в США.