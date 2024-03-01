Актуальне, друге покоління моделі Q7 побачило світ ще в 2015 році й з того часу автовиробник декілька разів оновлював його, в тому числі на початку цього року. Однак, нещодавно шпигуни помітили прототип наступника кросовера.

Компанія Audi готує оновлення багатьох своїх моделей, і схоже, що ця доля не омине модель Q7. Судячи з фото, якими поділились автомобільні шпигуни, абсолютно новий Q7 виглядає надзвичайно схожим на майбутній Q9.

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Звісно, Q7 трохи менший за флагманський кросовер, який також дебютує в наступному році, адже він не матиме третього ряду сидінь. Одна з найбільш значних змін дизайну помітна спереду - відтепер Audi Q7 2026 року має розділене світло.

У верхніх блоках розташовуються денні ходові вогні та покажчики повороту, а в нижніх — фари. Уся лицьова частина має більш вертикальний стиль, а решітка приблизно такого ж розміру, як і поточна, проте нижній повітрозабірник значно більший.

Прототипи мали окремі задні ліхтарі, але експерти очікують, що серійний варіант матиме витончену форму ліхтарів й вони будуть з’єднані між собою тонкою світловою смугою.

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Шпигунам не вдалось зробити фотографії інтер’єру. В мережі ширяться чутки, що Audi планує зробити його зробити його схожим на салон Q6 e-tron. Це означає, що Q7 може мати схожий подвійний екран по центру, а також схоже кермо. Деякі кнопки та ручки теж можуть бути перенесені з електричного кросовера.

Проте, наразі відомо, що майбутній Audi Q7 стане одним з останніх автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, які бренд випустить на ринок, перш ніж у 2033 році він припинить випускати всі моделі з ДВС.

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Вважається, що новий Audi Q7 використовуватиме оновлену версію платформи свого попередника MLB Evo матиме виключно двигуни внутрішнього згоряння й деякі з них матимуть часткову електрифікацію. Офіційна дата презентації ще не оголошена, але вона має відбутися у 2025 році. За чутками, модель також продаватиметься у США.