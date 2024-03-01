Німецький автовиробник готує унікального наступника моделі TT. Новий електромобіль матиме іншу назву, але займатиме подібне місце в лінійці Audi. Очікується, що він дебютує впродовж наступних 5-10 років.

Прессекретар Audi Даніель Шустер пояснив, що автовиробник починає розробку з чистого листа для того, щоб заповнити вільне місце в оновленій лінійці Audi потужним електричним спорткаром, адже актуальне покоління моделі TT зняли з виробництва торік.

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Рольф Міхль, керуючий директор Audi Sport GmbH, визнав, що компанія не хотіла б втратити клієнтів, які цікавились лінійкою TT, а тому було б доцільно запропонувати їм нову альтернативу. Очікується, що новинка буде меншою за поточний RS e-tron.

За словами Міхля, електрична заміна TT повинна відповідати бренду та портфоліо Audi. “Компанія Audi не буде виймати бензиновий двигун, аби поставити електромотор й в кінці назвати це електричним ТТ... Нова модель буде абсолютно іншою, але такою ж емоційною”, - пообіцяв Шустер.

З цікавих деталей, які автовиробник розкрив про майбутню новинку – Audi не буде імітувати звук бензинового двигуна завдяки аудіосистемі автомобіля, на відміну від своїх прямих конкурентів Doodge та Hyundai.

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Загалом, керівництво Audi покладає великі надії на майбутній електроспорткар. «Ви будете здивовані. Для нас ДНК RS повинна бути відображена. Це не краще і не гірше. Це просто інше», - сказав Рольф Міхль. Проте, як стало відомо, новинку варто очікувати впродовж наступних 5-10 років.