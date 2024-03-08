Шпионы еще раз заметили преемника модели RS4 Avant, который теперь будет называться RS5 Avant и, очевидно, будет плагином, ведь на фото четко видно люк зарядного порта. Ожидается, что новинка будет оснащена двигателем V6 и будет конкурировать Mercedes-AMG C 63 и BMW M3.

В отличие от своих конкурентов от Mercedec-AMG и BMW, которые оснащены рядными двигателями, модель RS5 Avant будет оснащена мотором V6 с двойным турбонаддувом в паре с электродвигателем.

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Прототипы будущего универсала заметили в Швеции, где автомобили испытали в холодных условиях. Эксперты считают, что модель представят не раньше последнего квартала 2025 года. Неизвестно, предложит ли Audi Sport кузов лифтбек, или нет, ведь их конкуренты, подразделения AMG и BMW M и себе предлагают версии C 63 и M3 с кузовом универсал.

Также новинка от Audi будет иметь более широкую колею, по сравнению с прошлой генерацией. Также универсал, должен получить матричные светодиодные фары и цифровую OLED-технологию освещения сзади.

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Точной информации о мощности силового агрегата в открытом доступе пока нет. Поговаривают, что Audi может превзойти актуальный показатель Mercedes-AMG C 63 SE Performance T-Modell в 671 лошадиную силу и 1020 Нм.

Сейчас цена на RS4 Avant в Германии начинается с 87 500 евро, а потому RS 5 Avant может быть ближе к 100 000 евро с самого начала. Это сделает новинку от Audi значительно дороже BMW M3 Touring, который оборудован исключительно классическим ДВС, и дешевле Mercedes-AMG, стоимость которого составляет 116 959 евро.

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Эксперты отмечают, что шансы на запуск продаж RS 5 Avant на рынке Соединенных Штатов очень низкие. Учитывая рост популярности кроссоверов и грузовиков в этой части мира, скорее всего, универсал станет уникальным предложением для рынка Европы.