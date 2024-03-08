Шпигуни ще раз помітили наступника моделі RS4 Avant, який тепер матиме назву RS5 Avant й, очевидно, буде плагіном, адже на фото чітко видно люк зарядного порту. Очікується, що новинка буде оснащена двигуном V6 й конкуруватиме Mercedes-AMG C 63 та BMW M3.

На відміну від своїх конкурентів від Mercedec-AMG та BMW, які оснащені рядними двигунами, модель RS5 Avant буде оснащена двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, який тепер працюватиме в парі з електродвигуном.

Читайте також: Шпигуни помітили Audi RS5 Avant 2026 в камуфляжі

Прототипи майбутнього універсала помітили у Швеції, де автомобілі випробували в холодних умовах. Експерти вважають, що модель представлять не раніше останнього кварталу 2025 року. Невідомо, чи запропонує Audi Sport кузов ліфтбек, чи ні, адже їх конкуренти, підрозділи AMG і BMW M і собі пропонують версії C 63 і M3 з кузовом універсал.

Також новинка від Audi матиме ширшу колію, порівняно з минулою генерацією. Також універсал, повинен отримати матричні світлодіодні фари та цифрову OLED-технологію освітлення ззаду.

Також цікаво: Культовому Audi TT готують заміну: компанія розробляє електричного наступника моделі

Точної інформації щодо потужності силового агрегату у відкритому доступі наразі немає. Подейкують, що Audi може перевершити актуальний показник Mercedes-AMG C 63 SE Performance T-Modell в 671 кінську силу та 1020 Нм.

Наразі ціна на RS4 Avant в Німеччині починається з 87 500 євро, а тому RS 5 Avant може бути ближче до 100 000 євро з самого початку. Це зробить новинку від Audi значно дорожчою за BMW M3 Touring, який обладнано виключно класичним ДВЗ, та дешевшим за Mercedes-AMG, вартість якого становить 116 959 євро.

Читайте також: Audi готує нове покоління Q7: новинку вже помітили в камуфляжі

Експерти зазначають, що шанси на запуск продажів RS 5 Avant на ринку Сполучених Штатів дуже низькі. Враховуючи зростання популярності кросоверів і вантажівок у цій частині світу, скоріш за все, універсал стане унікальною пропозицією для ринку Європи.