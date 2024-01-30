Компактний представницький спортивний універсал помітили на дорозі під час тестувань. Шпигунам вдалось зробити декілька якісних фото майбутньої новинки.

Так, це дійсно саме RS5, і саме він стане наступником актуального RS4 Avant. Річ у тому, що Audi уклала угоду про нове маркування своїх моделей. Саме тому, нові електричні моделі позначають парними числами, а автомобілі з ДВЗ – непарними.

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На шпигунських фото помітно, що прототип RS5 є прямим нащадком актуального RS4. Він має схожі пропорції кузова, але свіжіший дизайн. Розташовані по центру вихлопні труби є пікантними самі по собі, а великі колісні арки додають прототипу привабливості.

Авто оснастили стильними легкосплавними дисками з п’ятьма спицями, та широкою гумою. На задньому лівому крилі є ледь помітний люк для зарядного порту – річ у тім, що майбутній універсал буде плагін-гібридом.

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Відомо, що майбутня новинка буде мати двигун V6 з подвійним турбонаддувом. Платформа, що лежить в основі ефектного універсала, є останньою еволюцією платформи Volkswagen Group MLB.

Однак, експерти досі сперечаються, чи отримає RS5 Avant потужність в понад 600 к.с. Такий показник цілком вірогідно можна досягти, адже електродвигун, що використовується в гібридній установці, додає декілька сотень кінських сил.

Проте, навряд чи серійний автомобіль дійсно матиме таку потужність, адже RS4 зараз також пропонується з двигуном V6 потужністю 450 к.с. Саме тому, варто очікувати, що новий RS5 Avant буде однозначно потужнішим за актуальну модель, орієнтовно на 100 кінських сил.

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RS 5 Avant, безумовно, буде коштувати на кілька тисяч дорожче, ніж його попередник. У Німеччині RS 4 Avant покоління B9 зараз продається за 87 500 євро. Його прямий конкурент – Mercedes-Benz C63 коштує 116 960 євро. Остаточну ціну за RS5 Avant ми дізнаємось лише коли модель презентують у 2025 році.