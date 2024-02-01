Компактный представительский спортивный универсал был замечен на дороге во время тестирования. Шпионам удалось сделать несколько качественных фото будущей новинки.

Да, это действительно именно RS5, и именно он станет преемником актуального RS4 Avant. Дело в том, что Audi заключила соглашение о новой маркировке своих моделей. Именно поэтому, новые электрические модели обозначают четными числами, а автомобили с ДВС– нечетными.

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На шпионских фото заметно, что прототип RS5 является прямым отпрыском актуального RS4. Он имеет схожие пропорции кузова, но более свежий дизайн. Расположенные по центру выхлопные трубы пикантны сами по себе, а большие колесные арки придают прототипу привлекательности.

Автомобили оснастили стильными легкосплавными дисками с пятью спицами., и широкой резиной. На заднем левом крыле есть едва заметный люк для зарядного порта.– дело в том, что будущий универсал будет плагин-гибридом.

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Известно, что будущая новинка будет иметь двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Платформа, лежащий в основе эффектного универсала, является последней эволюцией платформы Volkswagen Group MLB.

Однако, эксперты до сих пор спорят, получит ли RS5 Avant мощность более чем в 600 л.с. Такой показатель вполне вероятно достигнут, ведь электродвигатель, используемый в гибридной установке, прибавляет несколько сотен лошадиных сил.

Однако, вряд ли серийный автомобиль действительно будет иметь такую мощность, ведь RS4 сейчас также предлагается с двигателем V6 мощностью 450 л. Именно поэтому, стоит ожидать, что новый RS5 Avant будет однозначно мощнее актуальной модели, ориентировочно на 100 лошадиных сил.

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RS 5 Avant, безусловно, будет стоить на несколько тысяч дороже, чем его предшественник. В Германии RS 4 Avant поколение B9 сейчас продается за 87 500 евро. Его прямой конкурент– Mercedes-Benz C63 стоит 116 960 евро. Окончательную цену по RS5 Avant мы узнаем только когда модель презентуют в 2025 году.